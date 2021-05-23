Поліція затримала громадянина Ізраїлю через стрілянину в Умані

Поліцейські затримали ймовірного причетного до стрілянинини за участі хасидів в Умані, повідомляє поліція Черкаської області 23 травня.

За повідомленням, затриманий – 22-річний громадянин Ізраїлю, щодо нього відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Його особу встановили після слідчих дій на місці події та опитування свідків.

«У приміщенні готелю між чоловіками виник конфлікт, який переріс у стрілянину. Зловмисник поранив одного хасида в грудну клітку, іншого – в руку. Після чого втік у невідомому напрямку ще до приїзду правоохоронців», – повідомляє пресслужба поліції.

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За повідомленням, кваліфікація справи передбачає від трьох до семи років ув’язнення. Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Напередодні поліція Черкаської області повідомила, що в Умані відбулася стрілянина за участі хасидів, громадян Ізраїлю. Двох із них госпіталізували з пораненнями. Наразі, за даними правоохоронців, їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує.