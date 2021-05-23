Падіння повітряної кулі на Хмельниччині – одна людина загинула, поліція відкрила справу

Поліція Хмельницької області відкрила кримінальне провадження через падіння повітряної кулі з людьми на борту в околицях Кам’янець-Подільського напередодні.

«Слідчі Кам’янець-Подільського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 281 Кримінального кодексу України (порушення правил повітряних польотів) за фактом падіння повітряної кулі з людьми на борту під час проведення Фестивалю повітряних куль», – йдеться в повідомленні.

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Інцидент стався увечері напередодні поблизу села Кульчіївці – на борту повітряної кулі перебували п’ятеро пасажирів та пілот.

«В результаті падіння кулі загинув 53-річний житель Прилук. Його дружина, інші пасажири, а такожі 28-річний пілот, який є мешканцем Києва, отримали травми різного ступеня важкості та госпіталізовані до медичних закладів», – йдеться в повідомленні.

Розслідування обставин події триває.