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23 травня 2021, Київ 12:58
Новини | Події

Падіння повітряної кулі на Хмельниччині – одна людина загинула, поліція відкрила справу

На борту повітряної кулі перебували п’ятеро пасажирів та пілот. Один із пасажирів загинув, решта отримали травми

Поліція Хмельницької області відкрила кримінальне провадження через падіння повітряної кулі з людьми на борту в околицях Кам’янець-Подільського напередодні.

«Слідчі Кам’янець-Подільського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 281 Кримінального кодексу України (порушення правил повітряних польотів) за фактом падіння повітряної кулі з людьми на борту під час проведення Фестивалю повітряних куль», – йдеться в повідомленні.

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Інцидент стався увечері напередодні поблизу села Кульчіївці – на борту повітряної кулі перебували п’ятеро пасажирів та пілот.

«В результаті падіння кулі загинув 53-річний житель Прилук. Його дружина, інші пасажири, а такожі 28-річний пілот, який є мешканцем Києва, отримали травми різного ступеня важкості та госпіталізовані до медичних закладів», – йдеться в повідомленні.

Розслідування обставин події триває.

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