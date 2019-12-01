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01 грудня 2019, Київ 10:53
Новини | Події

Поліція затримала підозрюваних у підриві відділення «Ощадбанку» – Пишний

Будівля «Ощадбанку», ілюстративне фото

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Поліція вранці 1 грудня затримала підозрюваних у пограбуванні та підриві відділення «Ощадбанку» в Києві, повідомив голова правління фінансової установи Андрій Пишний.

«Кілька годин тому поліція затримала осіб, що підозрюються у пограбуванні та підриві, минулої ночі, відділення «Ощадбанку». Менше доби знадобилося поліції для того, щоб не лише встановити, але й затримати підозрюваних, вилучивши необхідні докази», – повідомив Пишний.

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Невстановлені на той момент особи в нііч на 30 листопада підірвали і пограбували відділення «Ощадбанку» на Русанівці у Києві. Андрій Пишний повідомив, що зловмисники викрали близько 250 тисяч гривень.

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