Поліція затримала підозрюваних у підриві відділення «Ощадбанку» – Пишний

Поліція вранці 1 грудня затримала підозрюваних у пограбуванні та підриві відділення «Ощадбанку» в Києві, повідомив голова правління фінансової установи Андрій Пишний.

«Кілька годин тому поліція затримала осіб, що підозрюються у пограбуванні та підриві, минулої ночі, відділення «Ощадбанку». Менше доби знадобилося поліції для того, щоб не лише встановити, але й затримати підозрюваних, вилучивши необхідні докази», – повідомив Пишний.

Невстановлені на той момент особи в нііч на 30 листопада підірвали і пограбували відділення «Ощадбанку» на Русанівці у Києві. Андрій Пишний повідомив, що зловмисники викрали близько 250 тисяч гривень.