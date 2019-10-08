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08 Жовтень 2019, Київ 14:08
Новини | Події

Двоє посадовців поліції Миколаївщини загинули у ДТП

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У Миколаєві вранці вівторка у автомобільній аварії загинули двоє посадовців обласної поліції – Сергій Сидоренко та Володимир Іллічко, повідомила пресслужба Нацполіції.

«Вранці 8 жовтня на автодорозі «Херсон – Миколаїв» поблизу села Шевченкове Вітовського району сталося зіткнення автомобілів Тоyота та Lexus. У результаті автопригоди в автомобілі Тоyота загинули заступник начальника – начальник кримінальної поліції ГУНП в Миколаївській області полковник поліції Сергій Сидоренко та т.в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності ГУНП, підполковник поліції Володимир Іллічко, які їхали у напрямку міста Миколаїв. Обом було по 39 років. З місця події водія Lexus було госпіталізовано», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, відкрите кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох людей.

Що стало причиною аварії наразі не повідомляють.

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