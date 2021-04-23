У Франції у відділку смертельно поранено поліцейську, нападник убитий

Влада Франції повідомила, що 23 квітня у відділку поліції неподалік Парижа ножем смертельно була поранена поліцейська. Трагедія сталася у місті Рамбує на північний захід від столиці Франції.

Нападником виявився 36-річний виходець із Тунісу, що мав право на проживання у Франції.

Чоловіка застрелила поліція. Мотиви його вчинку невідомі.

Антитерористична поліція розпочала розслідування.

Загибла 49-річна жінка була адміністративним співробітником у поліцейському відділку. За деякими повідомленнями, нападник поранив її ножем у горло.

У Франції раніше мали місце непоодинокі випадки нападів на поліцію, в тому числі з боку ісламських екстремістів.