У Франції у відділку смертельно поранено поліцейську, нападник убитий

Влада Франції повідомила, що 23 квітня у відділку поліції неподалік Парижа ножем смертельно була поранена поліцейська. Трагедія сталася у місті Рамбує на північний захід від столиці Франції.
Нападником виявився 36-річний виходець із Тунісу, що мав право на проживання у Франції.
Чоловіка застрелила поліція. Мотиви його вчинку невідомі.
Антитерористична поліція розпочала розслідування.
Загибла 49-річна жінка була адміністративним співробітником у поліцейському відділку. За деякими повідомленнями, нападник поранив її ножем у горло.
У Франції раніше мали місце непоодинокі випадки нападів на поліцію, в тому числі з боку ісламських екстремістів.
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