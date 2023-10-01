У Харкові відкрили кримінальну справу через погрози на блокпосту з боку озброєних осіб у військовій формі

Поліція Харківської області повідомила про відкриття кримінального провадження за фактом недавніх погроз правоохоронцям у Харкові.

«29 вересня близько 15:00 до одного з блокпостів на виїзді з Харкова під’їхали чотири позашляховика. З них вийшли чоловіки у військовій формі, погрожували вогнепальною зброєю усьому зведеному загону, до складу якого входять поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, представник військової служби правопорядку. Вони вимагали припинити перевірки та огляди їх транспортних засобів під час проїзду через блокпости. Після короткої суперечки вони поїхали з місця інциденту», – йдеться в повідомленні.

За фактом слідчі відкрили провадження за статтею «погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу».

«Нагадуємо, що на блокпостах поліція виконує свої функціональні обов’язки відповідно до чинного законодавства в умовах воєнного часу для запобігання потрапляння в Харківську область незаконної зброї, наркотиків, вибухонебезпечних речовин. Сили оборони виборюють незалежність нашої держави у важких боях. Задача поліції – допомогти нашим воїнам відстояти нашу країну, забезпечити повагу до законодавства України. У нас не повинно бути недоторканих. Закликаємо усіх без винятку з повагою ставитися до законів України», – звернулися в поліції.

Спецпідрозділ «Кракен», який підпорядковується ГУР, розмістив у мережі відео інциденту, автентичність якого Радіо Свобода не може перевірити, де йдеться, що поліція буцімто «без жодних законних обґрунтувань» зупиняє автомобілі спецпідрозділу. У ГУР офіційно це не коментували.