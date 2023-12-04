На Кіровоградщині затримали підозрюваних в обкраданні вантажівок для фронту і жителів деокупованих територій

У поліції Кіровоградської області повідомили, що поліцейські затримали підозрюваних у крадіжках вмісту вантажівок, яке призначався військовим та жителям деокупованих територій

Повідомляється про викриття 15-ти епізодів злочинної діяльності. Сума завданих збитків – майже два мільйони гривень.

«Правоохоронці встановили особи учасників злочинної групи. Ними виявилися жителі Полтавщини, які скоювали крадіжки з вантажного транспорту під час руху, використовуючи спеціально обладнаний легковий автомобіль. Поліцейські провели близько 30 обшуків на території Кіровоградської і Полтавської областей. За місцями мешкання зловмисників та збуту викраденого майна правоохоронці вилучили речові докази», – повідомили в поліції.

Наразі двоє учасників злочинної групи затримані, їм повідомили про підозру. За скоєне загрожує покарання від п’яти до восьми років ув’язнення.