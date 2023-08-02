СБУ затримала на Одещині бухгалтера, який привласнив понад 10 млн грн із зарплат військових

Служба безпеки повідомила про викриту схему розкрадання бюджетних коштів в одному з окремих батальйонів морської піхоти ЗСУ на Одещині.

«Незаконну діяльність організував бухгалтер фінансово-економічного підрозділу військової частини. За даними слідства, посадовець нараховував зарплату і премію на рахунки своїх знайомих, які не входять до складу батальйону і взагалі не проходять службу у ЗСУ. Встановлено, що «завдяки схемі» фігурант придбав авто преміум класу. При цьому загалом посадовець розікрав більше ніж 10 млн бюджетних гривень», – повідомили в СБУ.

Повідомляється, що під час обшуків за місцем роботи і проживання бухгалтера виявлено автомобіль Audi Q7, коштовні гаджети і побутову техніку. Також виявлено майже 2,5 млн грн, привласнених на банківських картках його знайомих, яким посадовець нібито надав кошти у борг. Крім того, у фігуранта виявлено бойову гранату РГО.

Військовому бухгалтеру повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наприкінці липня президент Володимир Зеленський повідомив про «всеохопну перевірку» військкоматів. За його словами, 11 областей взяли на особливий контроль. Напередодні правоохоронці провели обшуки у дніпропетровського військкома, минулого місяця під арешт взяли одеського військкома, а також були заарештовані керівники обласного і районного військкоматів Рівненщини.