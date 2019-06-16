Поліція вважає витік газу ймовірною причиною нічного вибуху в центрі Києва

Ймовірною причиною вибуху, який стався пізно ввечері 15 червня в центрі Києва, є витік газу всередині одного з гаражів, повідомив 16 чеярвня відділ комунікації Національної поліції Києва.

«Слідчі провели огляд місця події та встановили, що вибух стався ймовірно від витоку газу в одному з гаражів», – твердять у поліції.

Правоохоронці опитують власника гаража, в якому стався вибух.

За фактом події Шевченківського управління поліції розпочало кримінальне провадження за ч.1 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Пізно ввечері 15 червня, о 23:25, у Києві по вулиці Тургенєвська, 16, в одному з семи гаражів стався вибух, внаслідок чого зруйновано три гаражі, пошкоджено газопровід, вибито скло у вікнах поруч розташованих житлових будинків та пошкоджено чотири автомобілі. Жертв та постраждалих немає.

За квартал від місця, де стався вибух, розташована будівля Національного цирку України, ще ближче – офіси двох українських телеканалів, «Нового» та «Інтера».