На базі відпочинку у Львівській області стався вибух, загинула людина – поліція

У поліції Львівської області у віторок повідомили, що на одній з баз відпочинку у Мостиському районі стався вибух, в результаті чого загинула одна людина. Згідно з повідомленням, інформація про вибух надійшла близько 6-ї ранку.

«На місці події правоохоронці виявили пошкоджений внаслідок вибуху автомобіль «Міцубіші Паджеро», у салоні якого було тіло чоловіка без ознак життя. Особу загиблого встановлено – ним виявився 41-річний львів’янин. Проводяться першочергові слідчі дії. Правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, на місці зараз працюють експерти-вибухотехніки та кінологи.

Інших деталей про подію наразі немає.