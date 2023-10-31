У паризькому метро поліція вистрелила у жінку в хіджабі, яка кричала: «Ви всі помрете»

Паризька поліція у вівторок вистрелила і тяжко поранила жінку в хіджабі, яка агресивно поводилася у метро, вигукуючи «Аллах Акбар» і «Ви всі помрете», повідомляє агенція Reuters із посиланням на поліцію французької столиці.

Повідомляється, що сигнал до правоохоронців надійшов від пасажирів, які повідомили, що у підземці жінка агресивно поводиться і погрожує себе підірвати.

Поліція каже, що спочатку попросила жінку заспокоїтися, а також показати руки, вона – відмовилася, і тоді по ній відкрили вогонь. Вона зазнала поранення в живіт, її госпіталізували до найближчої лікарні. Стан оцінюють як тяжкий. На момент пострілу у жінки ніякої вибухівки не було.

Особу жінки наразі не підтверджено, але це може бути та сама жінка, яка в 2021 році вже погрожувала патрулям і була передана в психіатричне відділення, цитують правоохоронців французькі ЗМІ, зокрема Le Parisien.

Наразі відкрито два провадження: проти жінки, і за фактом використання зброї поліцейськими.

У Франції нині посилені заходи безпеки після вбивства 13 жовтня на півночі країни шкільного вчителя від рук ймовірного радикального ісламіста.