У поліції розповіли деталі загибелі цілої родини на Одещині, подію попередньо кваліфікують як «нещасний випадок»

Загибель напередодні ввечері п’ятьох людей, в тому числі трьох дітей, у селі Паліївка Одеського району попередньо кваліфікують як «нещасний випадок», повідомила пресслужба Нацполіції.

У поліції уточнили, що 41-річного чоловіка, трьох малолітніх дітей віком 5, 7 і 9 років та їхню 71-річну бабусю виявили без ознак життя в оселі жінки, у дачному будинку в Надлиманському масиві.

Повідомляється, що до поліції звернувся друг родини та повідомив, що чоловік із двома дівчатками та хлопчиком, над якими взяв опіку після смерті сестри, 31 грудня поїхав до матері та наступного дня перестав виходити на зв’язок.

«Встановлено, що обстановка в будинку не порушена, ознак насилля на тілах не виявлено, слідів проникнення в оселю немає. Попередня причина смерті родини – удушення чадним газом від паливного генератора», – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, тіла померлих відправили на судово-медичну експертизу, після висновків якої у провадженні буде визначена остаточна правова кваліфікація.

Раніше ДСНС, повідомляючи про цю подію, звернулося до громадян із проханням перевіряти справність електро- та газових приладів, печей, та дотримуватись елементарних правил безпеки.