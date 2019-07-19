Підрив банкоматів: поліція затримала трьох підозрюваних на Дніпропетровщині

Поліція Дніпропетровщини затримала групу з трьох підозрюваних у скоєнні вибухів у банкоматах на території області, повідомила речниця обласної поліції Ганна Старчевська. За її даними, затримання сталось після інциденту минулої ночі в Новомосковську, де підозрювані підірвали банкомат у магазині й викрали з нього понад пів мільйона гривень.
Загалом їх підозрюють у скоєнні більш ніж 10 схожих злочинів.
Сума збитків фінансових установ складає понад 5 мільйонів гривень.
За всіма фактами були відкриті кримінальні провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України («крадіжка, скоєна в особливо великих розмірах»).
«Під час затримання – чоловіки вже намагались виїхати за межі області – в їхньому автомобілі вилучені викрадені грошові кошти, а також інструменти скоєння злочинів», – сказала Ганна Старчевська.
За словами речниці поліції, підозрювані – жителі Запорізької області, безробітні, віком від 25 до 38 років. Чоловіки доправлені до відділення поліції. Тривають слідчі дії.
Перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін підтвердив, що поліція затримала банду підривників банкоматів, лідера якої суд відпустив під заставу два дні тому.
У Дніпрі в ніч на 8 липня невідомі підірвали банкомат, вбудований у будівлю магазину запчастин.
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