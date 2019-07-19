Підрив банкоматів: поліція затримала трьох підозрюваних на Дніпропетровщині

Поліція Дніпропетровщини затримала групу з трьох підозрюваних у скоєнні вибухів у банкоматах на території області, повідомила речниця обласної поліції Ганна Старчевська. За її даними, затримання сталось після інциденту минулої ночі в Новомосковську, де підозрювані підірвали банкомат у магазині й викрали з нього понад пів мільйона гривень.

Загалом їх підозрюють у скоєнні більш ніж 10 схожих злочинів.

Сума збитків фінансових установ складає понад 5 мільйонів гривень.

За всіма фактами були відкриті кримінальні провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України («крадіжка, скоєна в особливо великих розмірах»).

«Під час затримання – чоловіки вже намагались виїхати за межі області – в їхньому автомобілі вилучені викрадені грошові кошти, а також інструменти скоєння злочинів», – сказала Ганна Старчевська.

За словами речниці поліції, підозрювані – жителі Запорізької області, безробітні, віком від 25 до 38 років. Чоловіки доправлені до відділення поліції. Тривають слідчі дії.

​Перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін підтвердив, що поліція затримала банду підривників банкоматів, лідера якої суд відпустив під заставу два дні тому.

У Дніпрі в ніч на 8 липня невідомі підірвали банкомат, вбудований у будівлю магазину запчастин.