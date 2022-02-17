Із переведенням поліції на посилений режим кількість злочинів зменшилася на понад 20% – Клименко

Із переведенням поліції на посилений режим несення служби кількість злочинів зменшилася на 23% – із 3 000 до 2 300, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Водночас, за його словами, збільшилася кількість звернень громадян.

Так, за два дні збільшилася кількість звернень громадян до Нацполіції із 49-ти до 53-х тисяч, проте у більшості це були звернення інформаційного або ж консультаційного характеру.

«Також кількість ДТП зменшилася на 46 відсотків. Вперше за багато років вчора для 40-мільйонної країни у нас не було жодного загиблого в результаті ДТП, позавчора – один загиблий. Якщо порівняти з попереднім тижнем, ми мали за два дні 13 жертв ДТП», – розповів Ігор Клименко.

Національна поліція 14 лютого перейшла на посилений режим служби, який триватиме до 19 лютого.