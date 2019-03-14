Поліція Словаччини назвала прізвище бізнесмена, підозрюваного в замовленні вбивства журналіста Куціака

Поліція Словацької Республіки 14 березня назвала прізвище підозрюваного в замовленні вбивства Яна Куціака і його нареченої Мартіни Кушнірової. Ним є підприємець Маріан Кочнер. Раніше прокуратура Словаччини називала підозрюваного лише на ім’я – Маріан К.

Маріан Кочнер був уже раніше взятий під варту за участь у так званій «вексельній справі». Як зазначила поліція, підставою для звинувачення Кочнера стали «об’єктивні докази і свідчення», в процесі слідства поліція вислухала 225 свідків, а також свідчення ще 17 інших осіб, підозрюваних у вбивстві; було проведено 53 квартирні обшуки і 34 обшуки інших приміщень. На основі проведеного аналізу поліція дійшла висновку, що злочин був здійснений 21 лютого 2018 року о 20:21.

У процесі слідства словацька поліція співпрацює також з Європолом (Європейський поліцейський офіс).

Журналіст Ян Куціак і його наречена Мартіна Кушнірова були знайдені вбитими в помешканні в селі Велька-Мача через кілька днів після вбивства – 25 лютого 2018 року. Як повідомляють словацькі ЗМІ, за виконання вбивства замовник заплатив близько 70 тисяч євро.

Ще у 2018 році словацька поліція затримала і оголосила про підозру в убивстві чотирьом іншим особам, між якими є і ймовірний виконавець злочину.