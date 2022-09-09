До поліції в РФ викликали депутатів, які закликали висунути Путіну звинувачення через війну

Сімох муніципальних депутатів у Санкт-Петербурзі викликали в поліцію для складання протоколів про «дискредитацію» армії РФ. Про це повідомляє видання «Медіазона» з посиланням на депутатів Дмитра Палюгу та Микиту Юферєва.

У повідомленні управління МВС, скріншот якого опублікував Юферєв, йдеться, що дії, спрямовані на дискредитацію чинної влади», муніципальні депутати вчинили 7 вересня близько 19:00.

Виклики в поліцію, зокрема, отримали Дмитро Палюга, Дмитро Балтруков та Діана Сєрая.

Раніше група муніципальних депутатів у Санкт-Петербурзі закликала депутатів Держдуми висунути звинувачення у державній зраді проти президента Росії Володимира Путіна через розв’язану ним війну в Україні.

У зверненні йдеться, що в ході війни знищуються «боєздатні підрозділи» армії РФ, гинуть «молоді працездатні» громадяни Росії, страждає російська економіка, довжина кордону РФ з країнами НАТО збільшилася більш ніж удвічі, а Україна отримує нове озброєння, хоча однією з цілей «спецоперації» було заявлено «демілітаризацію» країни. У тексті також написано, що рішення президента про початок «спецоперації» «завдає шкоди безпеці Росії та її громадян».

«У зв'язку з цим просимо вас як депутата Державної думи виступити з пропозицією про висування звинувачення в держзраді проти президента РФ для звільнення його з посади», – йдеться у зверненні.

На початку березня депутати Муніципального об’єднання «Смольнінське» вже надсилали Володимиру Путіну звернення.

«Через ваші історичні фантазії під удар поставлено долі тисяч російських військових та мільйонів громадян України. Вже зараз міжнародному авторитету Російської Федерації завдано непоправного удару», – зазначалося в тексті.

Депутати закликали президента Росії «зупинити кровопролиття, негайно вивести російські війська з території України та піти у відставку».