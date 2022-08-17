У Росії поліція прийшла з обшуками до журналістів, які співпрацюють з Радіо Свобода

У Росії поліція провела обшуки у будинках кількох журналістів, які співпрацюють з російською службою Радіо Свобода та причетні до онлайн-проєкту татаро-башкирської служби Радіо Свобода «Ідель.Реалії», який висвітлює новини та події Волго-Уральського регіону.



17 серпня поліція столиці російської республіки Татарстан Казані провела обшук у соціолога Іскандера Ясавєєва, оглядача онлайн-проєкту «Ідель.Реалії».



Адвокат Ясавєєва Рим Сабіров повідомив, що поліція доставила його підзахисного на допит у Слідчий комітет. За словами Сабірова, правоохоронці вилучили всі мобільні телефони у членів сім'ї Ясавєєва. Наразі невідомо, чому Ясавєєва, який відомий своєю відкритою позицією проти повномасштабного вторгнення Росії до України, затримали для проведення допиту.



Тим часом прокремлівський веб-сайт «Татар-Інформ» 17 серпня повідомив, що поліція провела обшуки в домівках семи інших місцевих журналістів, які працюють як фрілансери або співпрацюють з російською та татаро-башкирською службами Радіо Свобода, а також з «Ідель.Реалії». Зокрема відомо про обшуки у Марини Юдкевич, яка також є колумністом «Ідель.Реалії».



Як повідомляє «Татар-Інформ», обшуки пов'язані зі статтями журналістів, які висвітлюють агресію Росії проти України.

Російський президент Володимир Путін у березні підписав закон, який передбачає тривалі терміни ув’язнення за поширення «неправдивої інформації» про російські військові операції, оскільки Кремль прагне контролювати повідомлення про війну в Україні. Закон передбачає покарання для осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, до 10 років позбавлення волі, а за поширення «завідомо неправдивої інформації» про російську армію, що призвело до «тяжких наслідків», передбачено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.



Закон також визнає незаконними «заклики проти використання російських військ для захисту інтересів Росії» або «за дискредитацію такого використання» з можливим покаранням у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Численні веб-сайти Радіо Свобода, BBC та інших незалежних ЗМІ були заблоковані через, як стверджують російські регулятори, неправдиві повідомлення.



Крім того, 17 серпня поліція уральського міста Єкатеринбург арештувала співробітницю російської служби Радіо Свобода та кількох інших незалежних ЗМІ Олену Шукаєву на 14 днів за звинуваченням у пропаганді та публічній демонстрації символіки екстремістських груп.



Адвокат журналістки Роман Качанов заявив, що звинувачення проти його підзахисної пов'язане з її репостом матеріалів, підготовлених командою ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.

Минулого року Росія у рамках посилення репресій проти опозиції оголосила Фонд боротьби з корупцією Навального «екстремістським» і заборонила використання будь-якої символіки, пов'язаної з ним.