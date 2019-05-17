Чоловік підірвав себе гранатою в банку у Старобільську – один загиблий, шестеро поранені

У приміщенні філії одного з банків у Старобільську Луганської області 17 травня чоловік підірвав гранату, внаслідок чого сам загинув і ще шестеро людей постраждали, повідомили у поліції Луганської області.

«О 16:30 у приміщенні філії одного з банків, який розташований на вулиці Шевченка міста Старобільськ, чоловік 1972 року народження підірвав гранату. Внаслідок вибуху чоловік загинув на місці. Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 5 цивільних осіб, з яких два – працівники банку, та 3 – місцеві мешканці, які знаходились в цей час у приміщенні банку. Тілесні ушкодження отримав співробітник слідчо-оперативної групи Старобільського відділу поліції», – йдеться в повідомленні поліції на сторінці у Facebook.

За даними правоохоронців, потерпілі перебувають у лікарні. За попередньою інформацією, їхньому життю ніщо не загрожує.

Триває розслідування інциденту, на місці працюють оперативники.