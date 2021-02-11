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11 лютого 2021, Київ 15:45
Новини | Суспільство

Щоб запобігти неправомірним діям поліції, у всіх підрозділах поступово впроваджують відеомоніторинг – Клименко

Голова Національної поліції Ігор Клименко каже, що відеонагляд у відділках захистить і самих правоохоронців від можливих провокацій

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що нині триває поступове впровадження системи відеомоніторингу у кожному підрозділі поліції, що дозволить запобігати фактам неправомірних дій поліцейських та водночас захистить їх від можливих провокацій.

Клименко визнав, що в поліції є «особливо болючі» проблеми.

«Це часом неправомірні дії з боку поліцейських стосовно громадян. І побороти цю проблему має «Custody Records» – система відеомоніторингу в підрозділах поліції. Не важливо, з яких причин ви там перебуваєте: на консультації, допиті чи вас затримали. Кожен ваш крок та дії поліцейських чітко фіксуватимуться камерами відеоспостереження. Ми вже зараз поступово вводимо «Custody Records» у кожному підрозділі поліції. І це однозначний позитив для обох сторін», – сказав Клименко.

Він додав, що відеоконтроль сприятиме не лише запобіганню неналежної поведінки поліцейських щодо затриманих чи відвідувачів підрозділів поліції, а й захистить і самих правоохоронців від можливих провокацій та навіть може допомогти врятувати життя.

«Яскравий приклад: завдяки відеоспостереженню у січні цього року в Житомирі працівник поліції врятував життя затриманому, який намагався вчинити самогубство. У Харкові затриманий заявив, що поліцейський штовхнув його і той розбив собі голову. Переглянувши відео, встановили, що затриманий самостійно наніс собі травми, щоби звинуватити поліцейських», – розповів Клименко.

Custody Records як підсистема обліку затриманих осіб інтегрована в єдиний інформаційний портал Національної поліції. Наприкінці минулого року в МВС повідомляли, що така система вже використовується в 133 ізоляторах тимчасового тримання. У Custody Records міститься електронне досьє на кожного затриманого. В цю єдину облікову картку обов’язково вноситься інформація про особу, поліцейського, який проводив затримання, очевидців, причини та підстави позбавлення волі, дані про проведення слідчих дій.

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