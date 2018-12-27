Наслідки негоди: поліція поступово відкриває кордони в Полтавській області – «Укравтодор»

Об 11:00 27 грудня поліція та автодорожні служби розпочали знімати обмеження на в'їзд до Полтавської області.

«Трафік буде регулювати поліція і поступово відкриватиме кордони, щоб запобігти утворенню заторів у майбутньому», – повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області.

Раніше 27 грудня «Укравтодор» і ДСНС повідомили, що проблем із проїздом на дорогах державного значення немає. «Проблемні ділянки доріг на автодорогах М-03 «Київ-Харків» та Н-08 «Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь» розчищені. Важка інженерна техніка ДСНС України та снігоприбиральна техніка (Полтавського – ред.) облавтодору продовжують чергування та роботу на місцях можливого ускладнення руху», – ішлося в повідомленні ДСНС.

Водночас в «Укравтодорі» вказували, що рішення щодо заборони в’їзду до Полтавської області всіх видів транзитного транспорту залишається чинним. «Обмеження в русі транспорту в Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській областях – знято», – вказують в «Укравтодорі».