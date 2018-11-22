Поліція відпустила 6 людей після інциденту біля Будинку профспілок у Києві

Поліція Києва заявила 22 листопада, що відпустила «після встановлення їх анкетних даних і надання пояснень» шістьох людей, доставлених до управління поліції після інциденту біля столичного Будинку профспілок.

«Вчора о 22:07 у чергову частину надійшло повідомлення про те, що невідомі запалили димову шашку, зробили написи на фасаді будинку профспілок, де розміщений заклад харчування, та принесли шини», – ідеться в повідомленні.

«На місце негайно прибули екіпажі патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група управління поліції… На даний час вирішується питання щодо надання правової оцінки цій події», – вказали в поліції.

«Поліція не допустить вчинення хуліганських або будь-яких протиправних дій у центрі столиці. Тому вирішувати питання щодо функціонування закладу громадського харчування у будинку профспілок слід у правовому полі», – прокоментував інцидент начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко.

Відкриття закладу громадського харчування однієї з глобальних мереж у Будинку профспілок збурило багатьох активістів. Вони вважають неприпустимим функціонування такого закладу в будівлі, що є одним із символів Революції гідності і де внаслідок пожежі 18 лютого 2014 року загинули або були травмовані люди.