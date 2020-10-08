Поліція встановлює обставини смерті трьох військових-контрактників на Житомирщині

В управлінні Нацполіції в Житомирсбькій області повідомили, що вранці 8 жовтня правоохоронці отримали повідомлення про виявлення тіл трьох чоловіків в орендованій квартирі у селі Новоівницькому Андрушівського району.

«Попередньо, колеги померлих виявили їх за місцем проживання. Під час поверхневого огляду тілесних ушкоджень ні у кого з них виявлено не було. Встановлено, що померлі – військовослужбовці за контрактом, 23-річні уродженці Сумщини та Дніпропетровщини та 21-річний уродженець м. Чернівців. Чоловіки проживали в орендованому помешканні, в якому їх і виявили», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, наразі триває встановлення всіх причин та обставин смерті військових. Інших подробиць немає.