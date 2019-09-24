Львівська облрада підтримала вимогу протестувальників звільнити голову Нацполіції області  

Депутати Львівської обласної ради 24 вересня звернулись до керівництва держави, міністра внутрішніх справ, директора Державного бюро розслідувань з вимогою звільнити з посади начальника Головного управління Нацполіції у Львівській області Василя Віконського. За це питання депутати проголосували під тиском протестувальників, які заблокували трибуну у залі.

У зверненні йдеться про те, що «депутати обуренні фактом силового розгону акції мирного протесту» у місті Соснівка Львівської області 21 вересня.

«Ми переконані, що дії працівників правоохоронних органів щодо затриманих учасників є протизаконними», – мовиться у зверненні.

Депутати вимагають притягнути до відповідальності за перевищення службових повноважень працівників підрозділів «ТОР» ГУ Нацполіції у Львівській області і звільнити з посади керівника поліції Львівщини Василя Віконського.Також обранці вимагають засудити дії щодо громадян України, зокрема мешканців Соснівки і припинити провадження щодо затриманих під час акції 21 вересня людей.

На залізничну станцію міста Соснівка 10 вересня прибули понад 100 вагонів із вугіллям, які заблокувала група людей. За повідомленням організації «Штаб блокади торгівлі з окупантами», люди блокували вагони з російським вугіллям, яке мало прибути на збагачувальну фабрику в місті Червоноград.

21 вересня поліція розігнала протестувальників. Дії поліції учасники акції назвали незаконними і силовими. Внаслідок розгону постраждали 5 поліцейських.

Спецпідрозділи поліції затримали 28 активістів (серед них і ексдепутата Семена Семенченка), які три тижні блокували вагони з вугіллям, пояснивши, що протестувальники не реагували на вимоги розблокувати проїзд. Згодом усіх людей відпустили.