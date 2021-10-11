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Новини | Суспільство

У МВС розповіли, якого підвищення заплат очікують для своїх працівників  

Нині зарплата патрульного поліцейського – близько 13 400 гривень

Не менше ніж на дві тисячі гривень необхідно підняти зарплату поліцейськими та іншим працівникам, які входить до структур МВС, вважає перший заступник міністра внутрішніх справ Єгвен Єнін.

«Символічне підвищення зарплати – хоча б на пару тисяч гривень – суттєво вплинуло б на моральний стан співробітників і Національної поліції, і наших рятувальників, які отримують ще нижчі зарплати, ніж у поліції, і співробітників Національної гвардії, і співробітників Прикордонної служби», – сказав Єнін в інтерв’ю Радіо Свобода.

На уточнювальне запитання, якою ж конкретно має бути зарплата, Євген Єнін відповів: «щонайменше не 10, не 12 і не 13 тисяч»

Він додав, що свої пропозиції міністерство вже передало у Верховну Раду і сподівається на підтримку депутатів при ухвалені державного бюджету.

За словами Єніна, нині зарплата патрульного поліцейського – близько 13 400 гривень.

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