У Москві відбулися пікети на підтримку політв’язнів

У столиці Росії Москві в суботу відбулася серія одиночних пікетів на Пушкінській площі на підтримку політичних в’язнів. Учасники пікетів закликали звільнити обвинувачених і засуджених за так званою «московською справою» і в рамках інших резонансних процесів.

На багатьох плакатах активісти написали «Ялинка 212», маючи на увазі статтю Кримінального кодексу Росії про «масові заворушення», як їх назвала минулі у липні та серпні неузгоджені акції за чесні вибори в Мосміськдуму.

Повідомляється, що на Пушкінській площі активісти встановили стилізовану під ялинку інсталяцію з плакатів з іменами тих, кого учасники пікетів і правозахисники вважають політичними в’язнями.

Так звану «московську справу» відкрили після масових протестів в Москві в липні і серпні 2019 року, коли до виборів у Мосміськдуму влада не допустила близько двох десятків незалежних кандидатів.