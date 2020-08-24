Група політв’язнів Кремля з Криму виступила з вимогами до Зеленського

Група громадян України, мешканців Кримського півострова, з числа тих, хто перебуває в колоніях суворого режиму в Росії, звернулася до президента України Володимира Зеленського з низкою вимог.

Як мовиться в зверненні, яке оприлюднив президент ГО «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ», головний редактор часопису «Чорноморська безпека» Михайло Гончар і автори якого не розголошуються поіменно, вони вимагають від Зеленського «організації і сприяння рішучим діям проти держави-агресора, а не угодовства і плазування».

«Необхідна активізація на міжнародній арені питання про розширення санкцій проти Росії у зв’язку з ігноруванням нею міжнародного права і навмисним створенням перешкод поверненню на Батьківщину громадян України, примусово утримуваних у Росії і на тимчасово окупованих територіях Кримського півострова і сходу України», – мовиться у зверненні, переданому через членів Об’єднання родичів політв’язнів Кремля.

Як вважають автори звернення, серед таких дій України мають бути:

Наполягати разом із друзями України в ООН на припиненні Генеральною асамблеєю права вето Росії в Раді безпеки ООН за окупацію територій України і Грузії, військову присутність у Молдові і протидію процесам деокупації; Розширити практику притягнення до кримінальної відповідальності посадових та інших осіб Росії (слідчих, суддів, прокурорів, співробітників спецслужб тощо), винних у репресіях проти громадян України, включаючи їхнє заочне засудження і оголошення в міжнародний розшук; Запровадити практику обов’язкового опитування всіх громадян Росії, які перетинають кордон України, на предмет письмового визнання агресії Росії проти України, окупації її територій, із забороною в’їзду, а, у випадку порушення, притягненням до кримінальної відповідальності тих, які заперечують вказані дії Росії; Вимагати від керівників Німеччини і Франції (союзників України в так званому «нормандському» форматі переговорів із Росією) спільного з Україною тиску на Росію задля безумовного звільнення всіх громадян України, перелічених у резолюції Європейського парламенту 2019/2734(RSP) від 18 липня 2019 року, як передумови будь-яких інших переговорів із країною-агресором у тих чи інших форматах; Ініціювати спільно з друзями України перегляд положень Конвенції Монтре з питань режиму Чорноморських проток (ця конвенція, серед іншого, обмежує перебування в Чорному морі військових кораблів непричорноморських держав – ред.), надання Азовському морю статусу міжнародних вод і постійного розміщення в Азово-Чорноморському регіоні угруповання ВМС країн НАТО для забезпечення стабільності і безпеки на морі; Направити в міжнародні інстанції судові позови з метою отримання прецедентних рішень, які дозволили б громадянам України й інших держав отримати компенсацію за майно, втрачене чи пошкоджене внаслідок дій Росії в Криму.

Крім того, автори звернення вважають неприпустимими «не тільки відновлення водопостачання в окупований Крим, а й розмови про це з боку керівників держави до деокупації півострова».

За даними Кримськотатарського ресурсного центру, наразі політв’язнями Кремля є 108 кримчан, які перебувають у слідчих ізоляторах або вже засуджені і відбувають свої терміни в колоніях, іще 25 осіб мають встановлені російськими судами обмеження чи випробувальні терміни.

Керівник програми підтримки політв’язнів, член ради російського правозахисного центру «Меморіал» Сергій Давідіс повідомляв 21 травня, що у списку їхнього центру на той час було 59 кримчан, яких «Меморіал» вважає політичними в’язнями в Росії.