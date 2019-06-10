Росія: ексвисокопосадовця МВС засудили до 13 років колонії

Пресненський суд столиці Росії Москви засудив до 13 років колонії Дмитра Захарченка, колишнього заступника керівника управління «Т» головного управління економічної безпеки та протидії корупції МВС Росії.

Захарченка визнали винним у справі про отримання хабаря та перешкоджання правосуддю.

Крім того, експосадовця оштрафували на 117 мільйонів рублів (майже 47,6 мільйона гривень) та позбавили його спеціального звання полковника та державних нагород.

Представники Захарченка заявили про невинуватість свого клієнта та пообіцяли оскаржити вирок.

10 вересня 2016 року посадовця заарештували. Слідчі заявили, що в нього вилучили дев’ять мільярдів рублів (понад 3,5 мільярда гривень).