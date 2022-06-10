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Після двох місяців полону вдалося визволити голову Шевченківської ОТГ – влада Миколаївщини

Віталій Кім повідомив, що переговори про звільнення з полону Олега Пилипенка велися дуже довго

У рамках обміну полоненими вдалося звільнити голову Шевченківської ОТГ Олега Пилипенко, який перебував в полоні 2 місяці, повідомив у телеграмі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Відбувся 11-й обмін полоненими. Був в полоні наш голова ОТГ Пилипенко. Велися переговори дуже довго. До цього моменту не міг, не хотів про це говорити. Але він вже тут», – повідомив він.

Також про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва і оприлюднила відео за участі Олега Пилипенка.

У середині квітня віцепрем’єрка, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомляла, що Росія захопила в полон близько 1 700 військових та мирних жителів.

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