Після двох місяців полону вдалося визволити голову Шевченківської ОТГ – влада Миколаївщини

У рамках обміну полоненими вдалося звільнити голову Шевченківської ОТГ Олега Пилипенко, який перебував в полоні 2 місяці, повідомив у телеграмі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.



«Відбувся 11-й обмін полоненими. Був в полоні наш голова ОТГ Пилипенко. Велися переговори дуже довго. До цього моменту не міг, не хотів про це говорити. Але він вже тут», – повідомив він.

Також про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва і оприлюднила відео за участі Олега Пилипенка.

У середині квітня віцепрем’єрка, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомляла, що Росія захопила в полон близько 1 700 військових та мирних жителів.