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У полоні військ РФ перебувають 8 міських та сільських голів – Асоціація міст

За даними Ірини Верещук, Росія визнає, що тримає в полоні 120 цивільних українців.

В Асоціації міст України заявляють, що станом на 2 липня в полоні російських військ перебувають 8 міських та сільських голів.

Як повідомляється на сайті Асоціації, у полоні перебувають:

  • Євгеній Матвєєв – Дніпрорудненський міський голова
  • Олександр Шмиголь - Вільхівський сільський голова
  • Олександр Бабич – Голопристанський міський голова
  • Ігор Колихаєв - Херсонський міський голова
  • Валентина Костенко – Великокопанівський сільський голова
  • Дмитро Ляхно - Горностаївський селищний голова
  • Сергій Хільченко – Хрестівський сільський голова
  • Петро Збаровський – Новотроїцький селищний голова

Водночас в АМУ додають, що інформація про звільнення з полону Голопристанського міського голови Олександра Бабича не підтвердилася.

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Окуповані території Херсонської і Запорізької областей є лідерами за кількістю викрадених російськими окупаційними силами людей, заявив 17 червня на засіданні Постійної ради ОБСЄ постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк.

Росія тримає у в’язницях півтори тисячі цивільних українців, ще 1 200 000 громадян України були депортовані до Росії, в тому числі 240 тисяч дітей. Про це повідомила на брифінгу 20 червня віцепрем’єр-міністр – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. За її словами, Росія визнає, що тримає в полоні лише 120 цивільних українців.

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