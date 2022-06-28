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ГУР: 17 українців звільнені з полону

Зокрема, звільнені 16 українських військових

17 українців, 16 з яких – військові, звільнили з російського полону, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Сьогодні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 17 на 15. Додому повертаються 16 українських військовослужбовців, з яких двоє офіцери та 14 солдатів. Також звільнено одного цивільного», – йдеться в повідомленні.

За даними ГУР, п’ятеро звільнених – тяжко поранені й потребують невідкладного лікування.

18 червня в ГУР повідомляли, що в ході обміну вдалося звільнити п’ятьох цивільних українців, а за день до цього стало відомо про звільнення з полону волонтерки та парамедика Юлії Паєвської (Тайри).

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