Обмін полоненими відбувся за формулою «4 на 5» – Кім

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що Шевченківського сільського голову Олега Пилипенка звільнили з полону в рамках обміну за «4 на 5».

«Сьогодні завдяки спільним зусиллям Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олег, а також ще четверо наших цивільних вже будуть вдома», – написав він у телеграмі і оприлюднив відео визволення миколаївського посадовця.

Раніше сьогодні Віталій Кім повідомив, що у рамках 11-го обміну полоненими вдалося звільнити голову Шевченківської ОТГ Олега Пилипенка. Його було викрадено 10 березня.

Про цей обмін наразі не повідомляють ні в Міністерстві із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, ні в Мінобороні чи СБУ.

У середині квітня віцепрем’єрка, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомляла, що Росія захопила в полон близько 1 700 військових та мирних жителів.

Від 30 травня питаннями обміну військовополонених займається Головне управління розвідки Міноборони та СБУ.