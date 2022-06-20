Єрмак заявляє, що процес щодо звільнення з російського полону захисників Маріуполя не зупиняється

Утримувані у російському полоні українські захисники Маріуполя живі, однак, у яких умовах вони наразі перебувають, невідомо. Про це в інтерв’ю LB.ua розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Це питання теж відстежується. Сказати чітко, в яких вони умовах, ми наразі не можемо. Але ми точно знаємо, що вони живі. ГУР постійно тримає це на контролі, з деякими з них є зв’язок, і процес щодо їх звільнення не зупиняється ні на годину. Я дуже сподіваюсь, що наразі він ввійде в свою активну фазу, і ми почнемо повертати наших героїв до України», – зазначив Єрмак.

Він наголосив, що позиція президента Зеленського щодо українських військових з «Азовсталі», яких Росія наразі утримує в полоні, не змінилась.

«Якщо з цими людьми щось станеться, про будь-які перемовини можна буде забути. Він про це говорив, коли вони були там (на «Азовсталі», – ред.), і продовжує займати цю позицію, поки вони не повернулися до нашої країни», – наголосив керівник ОП.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого.

Завод «Азовсталь» став останнім оплотом оборони українських військ у Маріуполі після того, як більша частина території міста перейшла під контроль російських військових. 6 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що у російському полоні перебувають понад 2500 українських військових з «Азовсталі».