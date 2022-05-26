Україна сім разів спрямовувала на «Азовсталь» військову допомогу – ГУР

Україна 7 разів спрямовувала на «Азовсталь» військову допомогу. Про це в інтерв'ю американському військовому виданню The War Zone заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони, генерал-майор Кирило Буданов.

«Спеціальну операцію розробили фахівці ГУР МО... Кожного разу гелікоптери успішно доставили необхідне поповнення. Але під час п’ятої й сьомої місії два гелікоптери збили. Також був знищений ще один гелікоптер, який вилетів на порятунок екіпажу одного з цих двох збитих гелікоптерів», – зазначив очільник ГУР.

За його словами, у кожній місії (окрім однієї) летіло два гелікоптери, які везли бійцям на «Азовсталь» їжу, питну воду, медикаменти та боєприпаси, а одного разу і 72 бійців полку «Азов» на борту. Загалом йдеться про 16 гелікоптерів.

Водночас Буданов відмовився сказати, коли відбувалися ці місії та якими були втрати серед українських військовослужбовців.

20 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що під час оборони Маріуполя загинули багато українських льотчиків, але точного числа загиблих не навів. За його словами, повітряних коридорів до «Азовсталі» не було через російську ППО, ракети. «Велику кількість тижнів льотчики на гвинтокрилах, знаючи, що 90% не повертаються… летіли туди», сказав український президент.

17 травня у Міноборони України повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території «Азовсталі» українських військових – із заводу до медзакладу в окупованому Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених військових. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доправлені в окуповану Оленівку.

Читайте також: Командир «Азова» зателефонував дружині, про своє місце перебування та умови утримання не розповів

За даними Генштабу ЗСУ, захисники Маріуполя, утримуючи позиції на «Азовсталі», «не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп (близько 20000 особового складу) на інші напрямки. Тим самим завадили реалізувати план щодо швидкого захоплення Запоріжжя, здійснити вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей і створити умови для оточення угруповання ООС».

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого.

Завод «Азовсталь» став останнім оплотом оборони українських військ у Маріуполі після того, як більша частина території міста перейшла під контроль російських військових.