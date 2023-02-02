У січні майже на 50% побільшало звернень військових РФ, які хочуть здатися у полон в Україні – штаб

У січні кількість звернень російських військовослужбовців, які хочуть здатися в полон в Україні, зросла на майже 50%, повідомив у Telegram Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Сайт проєкту «Хочу жити» у січні відвідали 5,6 млн користувачів, 4,7 млн яких – з Росії та 350 тисяч – з України (переважно з тимчасово окупованих територій). Найбільший інтерес до можливості добровільно здатися в полон спостерігається у жителів Москви, Санкт-Петербурга, Краснодарського краю, Ростовської та Нижньогородської областей РФ. Серед жителів України переважна більшість – це жителі Донецької області та АР Крим. Зокрема, лише з міста Севастополя сайт проєкту в січні відвідало 59 тисяч користувачів», – йдеться в повідомленні.

За весь час роботи проєкту з вересня 2022 року надійшло понад 7,6 тисяч звернень росіян та жителів тимчасово окупованих територій України.

Координаційний штаб нагадує, щоутримання військовополонених, які добровільно здалися в полон через проеєкт «Хочу жити», відбувається згідно з положеннями Женевських конвенцій, вони за власним бажанням можуть повернутись додому в результаті обміну або просити притулок в Україні та деяких країнах ЄС.

В умовах війни перевірити інформацію з інших джерел немає можливості.

Державний проєкт «Хочу жити» приймає звернення на цілодобову гарячу лінію за телефонами +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84. Додаткова інформація також є у Telegram-каналі проєкту.