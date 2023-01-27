Лубінець: на території Росії перебувають 800 тяжкопоранених українських військових

На території Росії перебувають 800 тяжкопоранених українських військовослужбовців, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю Радіо Свобода.



«На території Російської Федерації, за нашими даними, перебуває 800 тяжкопоранених військовослужбовців Збройних сил України. За даними російської сторони, на території України перебуває 200 важкопоранених військовополонених російської армії. Отже, ці цифри лунали. Але, як я й казав, це не процедура обміну. Це процедура репатріації», – розповів він.

За його словами, можливе повернення поранених військових обговорювалось на зустрічі з омбудсменом РФ Тетяною Москальковою.

«Єдиний аспект, який ми з нею обговорювали у розрізі військовополонених, – це питання можливого повернення важко поранених військовослужбовців, військовополонених з обох сторін. Ця процедура називається репатріацією. Вона чітко прописана в Женевській конвенції (стаття 110). Репатріація – це не обмін. Це повернення саме поранених, тяжко поранених військовополонених без жодних умов, без прив'язки до кількості», – пояснив омбудсмен.

Нещодавно українська сторона передала РФ список із 748 тяжкохворих та тяжкопоранених оборонців України, які перебувають у полоні.

За даними Мінреінтеграції, упродовж 2022 року із російського полону Україні вдалося повернути майже 1600 людей.