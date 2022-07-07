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Із російського полону звільнили 16-річного сина голови Запорізької РВА

Коли і за яких обставин хлопець був звільнений не повідомляється

Із російського полону звільнили 16-річного сина голови Запорізької районної військової адміністрації Олега Буряка. Про це сам Буряк повідомив у фесбуці.

«Влад вдома», – написав він і подякував усім за допомогу та підтримку.

Коли і за яких обставин хлопець був звільнений не повідомляється.

17 квітня стало відомо, що на Запоріжжі, в районі Василівки, під час евакуації з Мелітополя до Запоріжжя військові РФ затримали і забрали у невідомому напрямку сина голови Запорізької районної державної адміністрації Олега Буряка Владислава. Інформацію про інцидент повідомив сам посадовець, це також підтвердила заступниця голови Запорізької ОВА Злата Некрасова.

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