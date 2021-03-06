Катастрофа українського автобуса в Польщі: перші пасажири вирушили далі до України

Перші пасажири українського рейсового автобуса, який розбився в Польщі, внаслідок чого загинули п’ять людей, уже вирушили за сприяння українських консулів далі до України.

Як повідомив у твітері речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, в цій першій групі 24 людини.

У лікарнях залишаються 26 українських громадян, вони забезпечені необхідним лікуванням і цілодобовою консульською опікою, запевнив він.

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Також, за повідомленнями, кілька людей із того автобуса, які не перебувають у лікарнях, вирішили наразі залишитися в Польщі.

Катастрофа сталася пізно ввечері 5 березня, майже опівночі: автобус, що їхав рейсом із польської Познані до Херсону, незадовго до українського кордону з’їжджав із автостради A4 на пункт відпочинку «Кашице» (сусіднє село має традиційну українську назву Кашичі) в Підкарпатському воєводстві, недалеко від міст Перемишля і Ярослава. Але з невідомих причин він врізався в енергопоглинальний бар’єр на повороті на з’їзд, потім у бар’єри вздовж дороги і врешті злетів у придорожній рів.

П’ять людей загинули – три жінки і двоє чоловіків – із загалом 57 людей в автобусі, які всі є громадянами України і з яких двоє водії. Поранених було 39, декого після надання допомоги виписали з лікарень; решта людей не потребували медичної допомоги. 14 людей залишаються в лікарнях у важкому стані.

За тими, хто не потерпів чи має легкі травми і не потребував довшого лікування, українська компанія-перевізник направила інший автобус.

Більшість потерпілих, за повідомленнями, в момент аварії не були пристебнуті ременями безпеки, якими обладнаний автобус 2012 року виробництва.

Як повідомила заступниця окружного прокурора в Перемишлі Беата Стажецька, розслідування ведеться за статтею про катастрофу в автомобільному русі, слідчі наразі не виключають жодної версії. Обвинувачень тим часом не оголошували.

Слідчі вже допитали другого водія, який у момент аварії не був за кермом, як свідка; той водій, який у той час керував автобусом, нині ще в лікарні.

Обидва водії були тверезі. В них також узяли аналізи щодо наявності наркотичних та інших одурманювальних речовин, і попередні результати теж негативні.

Співчуття з приводу катастрофи з жертвами висловили президенти України Володимир Зеленський і Польщі Анджей Дуда.