У Польщі навели останні дані щодо аварії українського автобуса з жертвами

Засоби інформації Польщі навели останні дані щодо аварії українського рейсового автобуса, внаслідок якої є загиблі і поранені.

За уточненими даними, загинули п’ять людей, а не шість, як повідомляли було спершу. Це три жінки і двоє чоловіків. Особи однієї жінки і обох чоловіків уже встановили – в них були при собі документи.

Агентство PAP повідомляє, що в кількох лікарнях перебуває 29 потерпілих, 14 із них у важкому стані. Загалом поранених було 39 із загалом 57 людей в автобусі, які всі є громадянами України і з яких двоє були водії, але декого після надання допомоги виписали з лікарень; решта людей не потребували медичної допомоги.

Усіх, хто не перебуває в лікарні, влаштували в гуртожитку в місті Ярославі Підкарпатського воєводства, біля якого сталася аварія, і забезпечили харчуванням, а також психологічною допомогою. Українська компанія-перевізник направила за ними інший автобус.

Як повідомила заступниця окружного прокурора в Перемишлі Беата Стажецька, розслідування ведеться за статтею про катастрофу в автомобільному русі, слідчі наразі не виключають жодної версії. Обвинувачень тим часом не оголошували.

Слідчі вже допитали другого водія, який у момент аварії не був за кермом, як свідка; той водій, який у той час керував автобусом, нині ще в лікарні.

Обидва водії були тверезі. В них також узяли аналізи щодо наявності наркотичних та інших одурманювальних речовин, і попередні результати теж негативні.

За даними з тахографа автобуса, перед катастрофою він їхав автострадою з дозволеною швидкістю 96–97 кілометрів за годину, за останні чотири секунди вона знизилася до 45 кілометрів за годину.

Катастрофа сталася пізно ввечері 5 березня, майже опівночі: автобус, що їхав рейсом із польської Познані до Херсону, незадовго до українського кордону з’їжджав із автостради A4 на пункт відпочинку «Кашице» (сусіднє село має традиційну українську назву Кашичі), але з невідомих причин врізався в енергопоглинальний бар’єр на повороті на з’їзд, потім у бар’єри вздовж дороги і врешті злетів у придорожній рів.

Після аварії на її місце також прибули українські консульські працівники, які допомагали потерпілим.