Майже всі затримані на кордоні з Білоруссю мігранти мають свіжі російські візи – влада Польщі

Майже всі затримані під час спроби незаконного перетину кордону Білорусі з Польщею іноземці мають нещодавно видані російські візи, повідомив представник штабу Прикордонної служби Польщі Конрад Швед у коментарі радіостанції RMF FM.

За його словами, це означає, що основним напрямком, з якого іноземці в’їжджають до Білорусі, є Росія. Швед пов’язує це із закриттям деяких прямих авіарейсів із країн Близького Сходу до Білорусі.

Конрад Швед каже, що останнім часом серед нелегальних мігрантів стало більше громадян Індії та Пакистану. Раніше переважали іноземці з країн Близького Сходу та Африки. Цього року, зазначає він, прикордонники затримали представників 50 країн.

Прикордонники Польщі кажуть: за жовтень було здійснено понад півтори тисячі спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону. З початку року на польсько-білоруському кордоні таких спроб було майже 22 тисячі.

Збудований Польщею паркан на кордоні з Білоруссю значно знизив тиск на польську ділянку кордону, втім спроби нелегального проникнення до Євросоюзу нікуди не зникли.