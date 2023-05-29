Варшава запровадила санкції проти 365 білорусів – МВС Польщі

Польща ввела санкції проти 365 громадян Білорусі через залишення в силі вироку щодо журналіста і активіста Спілки поляків Анджея Почобута і репресій проти політичних опонентів режиму Олександра Лукашенка, повідомило міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі.

Під санкції потрапили, зокрема, 159 депутатів, 76 суддів, семеро прокурорів, 32 представники місцевої адміністрації, 28 силовиків, 23 представники пропагандистських ЗМІ, 24 спортсмени та спортивні активісти, вісім співробітників держустанов і стільки ж діячів культури і науки. Тим, хто підпадає під санкції, буде заборонено в’їзд до Шенгенської зони, а їхні активи будуть заморожені.

До списку санкцій також внесли 16 підприємців (15 росіян і один білорус), пов’язаних з російськими активами. Крім того, санкції запровадили проти 20 юридичних осіб (19 із них пов’язані з Росією, одна – з Білоруссю).

Відносини Лукашенка з владою Польщі різко зіпсувалися останніми роками – після масових протестів у серпні 2020 року, міграційної кризи на кордоні та повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У лютому 2023 року журналіста та активіста Спілки поляків Анджея Почобута засудили у Білорусі до восьми років колонії. За інформацією видання Rzeczpospolita, серед епізодів кримінальної справи проти активіста – «розмови про радянську агресію проти Польщі», стаття в Gazeta Wyborcza про розгін протестів у 2020 році та матеріал 2006 року про командира польського антикомуністичного підпілля у Гродненській області. У жовтні 2022 року КДБ Білорусі вніс Анджея Почобута до списку осіб, причетних до терористичної діяльності.

Переслідування зазнали й інші активісти Союзу поляків: Анжеліка Борис і троє її колег були заарештовані і звинувачені в «розпалюванні расової чи іншої соціальної ворожнечі». Пізніше обвинувачення їм посилили на підставі статті про «реабілітацію нацизму та виправдання геноциду білоруського народу». Влітку 2021 року кілька фігурантів справи щодо Союзу поляків були примусово вислані до Польщі, при цьому влада Білорусі заявила, що вони нібито виїхали добровільно.