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Польща з 1 червня закриє кордон для російських та білоруських вантажівок

При цьому не йдеться про заборону руху через кордон Польщі та російської Калінінградської області

Польща повністю заборонить проїзд через польсько-білоруський кордон вантажівкам із російською та білоруською реєстрацією з 1 червня, повідомляє агенція PAP із посиланням на МВС Польщі.

«Із півночі 1 червня (четвер) буде припинено, до особливого розпорядження, рух товарів через кордон з Республікою Білорусь для вантажних автомобілів, тягачів, причепів, у тому числі напівпричепів та автопоїздів, зареєстрованих в Республіці Білорусь у чи Російській Федерації», – йдеться у розпорядженні, підписаному головою МВС Польщі Маріушем Камінським.

При цьому в тексті не йдеться про заборону руху через кордон Польщі та російської Калінінградської області.

23 травня Держдума РФ звернулася до уряду із проханням заборонити рух польських вантажних автомобілів територією Росії. Депутати запропонували дозволити лише рух вантажівок від кордону до найближчих митних терміналів з метою навантаження товарів на російський транспорт.

На початку лютого Польща закрила великий КПП «Бобровники» на кордоні з Білоруссю. Польська влада пояснила закриття прикордонного переходу «інтересами держбезпеки».

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