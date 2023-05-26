Варшава відреагувала на фейк РФ про «участь» польських військових у війні в Україні

Влада РФ продовжує створювати фейки, які мають свідчити про нібито «залучення» чи «плани залучення» польських військових підрозділів на боці України в війні, повідомив уповноважений польського уряду з питань безпеки інформаційного простору, речник міністра-координатора з питань спецслужб Польщі Станіслав Жарин.

«Росія продовжує дезінформаційні операції проти Польщі та України. Кремль видає себе за Міністерство оборони України. Підроблений український документ має стати «доказом» участі Польщі у війні та підготовки до анексії Західної України», – написав Жарин, додаючи до допису «документ» нібито Міноборони України за підписом начальника Генштабу ЗСУ Сергія Шаптали.

За словами польського чиновника, «спецпризначенці РФ від імені начальника Генштабу ЗСУ сфабрикували документ, у якому поширюється фейк про нібито спрощення перетину польсько-українського кордону для польських військових, які хочуть підтримувати Україну».

«Документ має передбачити спрощений порядок в’їзду підрозділів міжнародного контингенту, які з’являться або будуть створені в Польщі», – підкреслив речник міністра-координатора з питань спецслужб Польщі.

За його словами, оприлюднений російський фейк має бути для влади РФ «доказом» про нібито безпосередню участь Польщі у війні на боці України, а також «черговим повторенням брехні про нібито підготовку Польщі до анексії Західної України».

За його інформацією, «сфальсифікований документ поширюють інформаційні ресурси, які контролюються спецслужбами Росії». Утім, він не виключив, що «найближчим часом цей фейк може з’явитися також і на іноземних ресурсах».

У лютому міністерство оборони Румунії також заявило, що десятки публікацій у соціальних мережах, у яких стверджується, що Бухарест накопичує війська і військову техніку на кордоні з Молдовою, є частиною «кампанії фейкових новин», розпочатої Кремлем після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому минулого року.