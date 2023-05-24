Польща планує оновити свої ВМС сучасними субмаринами

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна планує посилити свій флот сучасними підводними човнами.

«Ми плануємо розпочати процедуру закупівлі підводних човнів і передачі необхідних технологій до кінця цього року», – сказав Блащак у Варшаві 24 травня.

За його словами, Міністерство оборони Польщі найближчим часом надасть детальнішу інформацію щодо кількості підводних човнів, які планують закупити, і щодо того, якими технологіями вони будуть оснащені.

На даний час Військово-морські сили Польщі мають один підводний човен радянської розробки, спущений на воду 1985 року. Субмарина потребувала ремонту 10 разів у період 2020-21 років і наразі не придатна до експлуатації.

Польща збільшила свої військові витрати після повномасштабного вторгнення Росії в сусідню Україну в лютому минулого року. Уряд країни вирішив майже вдвічі збільшити чисельність армії.