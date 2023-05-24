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Польща планує оновити свої ВМС сучасними субмаринами

Міністерство оборони Польщі найближчим часом надасть детальнішу інформацію щодо кількості підводних човнів, які планують закупити, повідомив Маріуш Блащак

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна планує посилити свій флот сучасними підводними човнами.

«Ми плануємо розпочати процедуру закупівлі підводних човнів і передачі необхідних технологій до кінця цього року», – сказав Блащак у Варшаві 24 травня.

За його словами, Міністерство оборони Польщі найближчим часом надасть детальнішу інформацію щодо кількості підводних човнів, які планують закупити, і щодо того, якими технологіями вони будуть оснащені.

На даний час Військово-морські сили Польщі мають один підводний човен радянської розробки, спущений на воду 1985 року. Субмарина потребувала ремонту 10 разів у період 2020-21 років і наразі не придатна до експлуатації.

Польща збільшила свої військові витрати після повномасштабного вторгнення Росії в сусідню Україну в лютому минулого року. Уряд країни вирішив майже вдвічі збільшити чисельність армії.

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