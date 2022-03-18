Польща вдвічі збільшить чисельність армії

Польща майже вдвічі збільшить чисельність армії. Це передбачає новий закон «Про оборону вітчизни», який 18 березня підписав польський президент Анджей Дуда, повідомляє канцелярія голови держави.

Документ передбачає збільшення чисельності польської армії до 300 тисяч осіб (250 тисяч професійних військових і 50 тисяч бійців військ територіальної оборони). Наразі чисельність армії становить близько 150 тисяч осіб.

Витрати на оборону цього року становитимуть не менше ніж 2,2% від ВВП країни, а з 2023 року буде збільшено до 3% ВВП. Уряд кожні чотири роки затверджуватиме план переозброєнь на 15-річний період. Передбачено також додаткові виплати військовослужбовцям.

Дуда заявив про необхідність модернізації польської армії. Нове законодавство дозволить «розвивати збройні сили в ногу з часом і відповідно до потреб».

24 лютого, в день початку вторгнення російських військ в Україну, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак розпорядився підвищити рівень готовності окремих підрозділів польської армії.