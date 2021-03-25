У Польщі зачиняють дитячі садочки, будівельні та меблеві магазини

Через третю хвилю епідемії COVID-19 уряд Польщі запроваджує нові санітарно-епідеміологічні обмеження. З найближчої суботи, 27 березня, в країні будуть зачинені, зокрема, будівельні і меблеві магазини, ясла та дитячі садки, а також перукарні і косметичні салони, повідомляє Польське радіо.

Польща також звернеться до Європейської комісії з проханням про збільшення обсягів постачання вакцин. На думку голови уряду Матеуша Моравецького, Польща спроможна робити щеплення 10 мільйонам людей на місяць, проте немає аж стільки доз вакцин.

«Тимчасове призупинення діяльності галузі торгівлі і послуг, а також ясел, дитячих садків і спортивних закладів – це необхідність», – заявив, оголошуючи нові правила міністр охорони здоров’я Адам Нєдзєльський: «Треба щиро визнати перед собою, що ми опинилися в кризовому, тяжкому становищі».

Міністр закликав також, щоб усюди, де це можливо, відбувся перехід на дистанційну форму праці.

Прем’єр Матеуш Моравєцький виступив із закликом, пов’язаним з Великоднем, який католики відзначатимуть 4 квітня: «Щоб ми його відзначили у вузькому колі, виключно з найближчими членами родини. Це тяжкий заклик, бо це свято, що має нести надію, радість. І, гадаю, що незабаром після цього надія і радість повертатиметься до Польщі».

Раніше 25 березня Міністерство охорони здоров’я повідомило, що за попередню добу в Польщі було виявлено 34151 випадок зараження COVID-19, це рекорд за весь час епідемії.