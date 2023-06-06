Польща депортувала колишнього співробітника ФСБ, який просив притулку

Польща депортувала до Росії колишнього співробітника контррозвідувального підрозділу управління ФСБ по Дагестану Емрана Наврузбекова, який утік зі своєї країни в 2017 році, публічно розповів про фабрикацію відомством «терористичних справ», а потім попросив у польської влади політичного притулку.

Суд у Польщі вважав, що колишній співробітник ФСБ становить загрозу безпеці країни.

За словами дружини Наврузбекова, яка перебуває у Польщі, правоохоронні органи країни не стали чекати на розгляд судом скарги на рішення про депортацію, подану її чоловіком. При цьому самій Наврузбековій та дітям подружжя притулок було надано.

За даними телеграм-каналу SOTA, після того, як Емрана Наврузбекова було передано російській стороні на кордоні з Калінінградською областю, з ним зник звʼязок. Адвокат депортованого дагестанця Каріна Москаленко вважає, що в Росії йому загрожує смерть.

Раніше Наврузбеков двічі просив політичного притулку в Польщі. Отримавши на перше прохання відмову, він оскаржив її. З жовтня минулого року колишній співробітник ФСБ перебував у таборі для біженців у Куявсько-Поморському воєводстві на півночі країни. 17 травня Наврузбеков був затриманий. Причиною стало імовірне порушення правил поведінки в таборі і непокора вимогам співробітників поліції. Затриманий свою провину заперечував.

Торік суд у Варшаві ухвалив депортувати до Росії чеченського біженця Альві Акієва, при цьому раніше визнавши, що після повернення на батьківщину він може бути підданий тортурам. Також торік на запит Росії в Польщі був затриманий 30-річний дагестанець Магомед Зубагіров, який утік від війни в Україні. Після депортації до Москви він був поміщений у СІЗО, де перебуває досі.