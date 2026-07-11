Польща готова допомогти Україні модернізувати МіГ-29 – Міноборони

Польща може долучитися до модернізації українських винищувачів МіГ-29, однак фінансування цих робіт має забезпечити Україна або держави-партнери, які погодяться взяти на себе відповідні витрати. Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

За його словами, у питанні можливої передачі Україні польських МіГ-29 в обмін на українські технології безпілотників останніми днями з’явилося «більше позитивних сигналів».

Міністр зазначив, що «Україна вже має значні можливості» з виробництва дронів і навіть експортує їх до країн Близького Сходу, тому може ділитися своїми технологіями з державами, які надають їй допомогу.

«Українська сторона повернулася до переговорів. Я відкритий до цього, але має бути дотриманий принцип взаємності та справжньої солідарності», – наголосив Косіняк-Камиш.

Відповідаючи на запитання щодо модернізації літаків МіГ-29, глава польського Міноборони підкреслив, що «Польща готова надати відповідну допомогу, однак оплачувати її повинна Україна або країни-союзники, які виявлять готовність профінансувати ці роботи».

Заява пролунала після жалобних заходів в українській Олиці з нагоди 83-х роковин Волинської трагедії.