Європейський суд зобов’язав Польщу сплачувати по 1 млн євро щодня у справі про верховенство закону

Європейський суд зобов’язав Польщу сплачувати один мільйон євро на день у справі про верховенство закону, що стосується відмови припинити діяльність дисциплінарної палати Верховного суду.

Йдеться про створену в рамках судової реформи у 2018 році дисциплінарну палату Верховного суду, яка може вживати заходів проти суддів аж до усунення їх з посади. У ЄС створення палати розкритикували, оскільки вважають, що така інституція може використовуватись для тиску на суддів.

У липні 2021 року суд ЄС висунув вимогу скасувати дисциплінарну палату, діяльність якої не відповідає європейському праву, однак у Польщі відмовилися від виконання цих вимог. На початку жовтня Конституційний суд Польщі ухвалив, що низка законів ЄС суперечить Основному закону країни, визнавши верховенство польського права.

У Європейському суді рішення про такий великий штраф пояснили необхідністю уникнути «серйозних і непоправних збитків правопорядку Європейського союзу, а також цінносттям, на яких заснований союз». У заяві йдеться, що робота дисциплінарної комісії Верховного суду Польщі несумісна з нормами ЄС щодо незалежності та неупередженості судової влади.

Заступник міністра юстиції Польщі Себастіан Калєта назвав це рішення «узурпацією та шантажем», а також звинуватив суд в ігноруванні польської Конституції.

«Це наступний етап операції, яка покликана відібрати у Польщі право впливу на устрій нашої держави», – написав він у твітері.

На саміті ЄС у Брюсселі минулого тижня кілька лідерів ЄС заявили, що блок не повинен виділяти 36 мільярдів євро на відновлення після пандемії, які Польща хоче отримати, поки питання довкола судової системи не буде вирішене. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заяив, що Польща «готова до діалогу», але не виступає проти «тиску і шантажу».