У Польщі до 18 квітня продовжили посилений карантин

Міністерство охорони здоров’я Польщі повідомило про продовженння щонайменше до 18 квітня чинних в країні посилених карантинних заходів, пов’язаних із пандемією COVID-19. Як передає «Польське радіо», надалі будуть зачинені готелі, ресторани та фітнес-клуби.

Як повідомив міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзєльський, як тільки ситуація дозволить, уряд передусім послаблюватиме обмеження в сфері освіти, щоб діти могли повернутися до ясел, садків та на уроки у 1-3 класах.

«Наслідки того, як ми себе поводили під час свят, побачимо наступного тижня. Тоді й переконаємося, чи ця третя хвиля поступово знижуватиметься», – сказав міністр.

Очільник польського МОЗу також не став робити прогнози щодо травневих свят.

«Поки що надто рано очікувати, що травневі вихідні ми проведемо так само, як два роки тому чи раніше», – зауважив Недзєльський.

З 20 березня у Польщі на три тижні через збільшення кількості «ковід»-інфікованих влада посилила карантин, закривши готелі, заклади культури, спорту, обмеживши роботу торгових центрів. Також учнів початкової школи перевели на дистанційне начання.