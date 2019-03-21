У Польщі відповіли на «здивування» Росії через незапрошення Путіна на роковини початку Другої світової

Польща буде відзначати дату агресії проти себе з представниками держав, які співпрацюють із Варшавою в забезпеченні миру, на основі дотримання міжнародного права, поваги суверенітету інших держав і їхньої територіальної цілісності. Так голова канцелярії президента Польщі Анджея Дуди Кшиштоф Щерський прокоментував рішення глави держави не запрошувати російського президента Володимира Путіна на пам’ятні заходи до 80-річної річниці початку Другої світової війни.

«Порушення цих правил було ознакою агресорів 1939 року й залишається найбільшою загрозою миру сьогодні», – сказав Щерський в інтерв’ю агентству PAP.

На захід запрошені керівники країн НАТО, в тому числі Німеччини, країн «Східного партнерства», в тому числі України і Білорусі, а також генеральний секретар ООН.

20 березня російський МЗС прокоментував рішення президента Польщі не запрошувати Путіна. Там заявили, що такий крок сприймають зі «здивуванням» і вважають його «ігноруванням історичної логіки».

Щерський у відповідь зауважив: «Посилання на історичну логіку з боку МЗС Росії, особливо в контексті вересня 1939 року, ми вважаємо проблематичним».

Президент Росії був одним із гостей на заходах з приводу 70-ї річниці початку Другої світової війни, які проходили в Польщі.

У 2019 році виповнюється 80 років від дня початку Другої світової війни. 1 вересня 1939 року нацистська Німеччина напала на Польщу із заходу, 17 вересня 1939 року СРСР, правонаступницею якого вважає себе сучасна Росія, атакував польську державу зі сходу.